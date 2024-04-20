Ученые выяснили, когда на Земле появился самый популярный вид кофе

Американские ученые из Университета Буффало в Нью-Йорке проследили происхождение кофе вида арабика до его истока. Согласно их выводам, предок современного кофейного куста возник в лесах Эфиопии между 610 тыс. и 1 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Genetics (NG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов работы, арабика образовалась в результате естественной гибридизации двух родительских видов - Coffea canephora и Coffea eugenioides. Вид канефоры сегодня известен как кофе робуста.

Исследование показало, что популяция арабики увеличивалась и уменьшалась на протяжении тысячелетий по мере потепления и охлаждения климата. Впервые его начали выращивать жители Эфиопии и Йемена, а затем распространили по всему миру.

Оказалось, что арабика имеет низкое генетическое разнообразие из-за истории инбридинга (близкородственного скрещивания) и небольшого размера популяции.

Специалисты секвенировали геномы 39 сортов арабики, включая образец XVIII века. Они также обнаружили ключевую область ДНК растения, которая может иметь решающее значение для селекции или генной инженерии.

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