Назван правильный размер порций хлеба и каши
Согласно рекомендациям экспертов из Британской диетической ассоциации (BDA), правильной порцией хлеба считается один ломтик весом 35 граммов. Порция овсянки, риса или макарон должна состоять из трех столовых ложек сухого продукта, а сливочного масла - из одной чайной ложки. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалисты из Британской диетической ассоциации объяснили, что макароны, хлеб, рис и другие крупы - это богатые углеводами крахмалистые продукты, которые выступают для человека основными источниками энергии. Увеличение их доли в рационе может спровоцировать появление лишнего веса, поэтому порция таких продуктов в сухом виде не должна превышать трех столовых ложек.
Не стоит увлекаться и сливочным маслом. По мнению британских диетологов, оптимальное количество этого продукта для употребления за один раз составляет одну чайную ложку. Идеальная порция сухофруктов и орехов включает в себя одну столовую ложку (примерно 30 граммов) продукта. Количество употребляемого за раз винограда должно равняться 10-12 ягодам, а лосося - 140 граммам.
Отмечается, что рекомендуемый размер порции не является синонимом понятия "дневная норма". Это значит, что некоторые виды пищи (такие как овощи, фрукты, зелень, рыба, крупы) подразумевают ежедневное употребление в размере нескольких порций.
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