Врач развеял миф о пользе популярного блюда

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что употребление холодца не укрепляет суставы. Выпуск передачи, в котором медик развеял миф о пользе этого популярного блюда, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников назвал заблуждением мнение о том, что включение в рацион наваристых супов и холодца способствует укреплению суставов. "Так не бывает, а если бы и бывало, то это невозможно, потому что кровеносные сосуды в сустав не проникают, сустав питается из межсуставной жидкости", - объяснил врач.

Медик подчеркнул, что нет ни лекарства, ни продукта, который имеет свойство укреплять хрящ. "Все носит временный обезболивающий характер, кроме замены суставов", - заключил он.

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