Врач развеяла миф об отказе от добавления соли

Поваренная соль (хлорид натрия) при чрезмерном употреблении способствует развитию гипертонии, а как следствие - инфарктов и инсультов. Поэтому рекомендуется ограничить количество соли, в том числе возможен и полный отказ от ее добавления в пищу. Это не навредит здоровью, рассказала "Газете.Ru" врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина, передает Day.Az.

"Взрослым ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть меньше чайной ложки). Полный отказ от соли, то есть ее использования при приготовлении пищи, неопасен. Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов. Они всегда ее содержат - даже хлеб, кефир и творог, не говоря уже о сыре, колбасе, консервах", - рассказала врач.

Однако полный отказ от натрия в пище недопустим, поскольку он помогает поддерживать нормальное кровяное давление, обеспечивает работу нервов и мышц, регулирует баланс жидкости в организме, добавила Саламатина.

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