Врачи назвали снижающую риск развития деменции ягоду

Ученые медицинского центра Университета Цинциннати установили, что ежедневное употребление клубники повышает когнитивные способности, снижая риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании специалистов приняли участие пять мужчин и 25 женщин в возрасте от 50 до 65 лет с умеренными нарушениями когнитивных способностей. Ученые собрали необходимую информацию о состоянии здоровья пациентов и взяли у них образцы крови. Далее участников разделили на две группы.

Первая группа на завтрак употребляла клубнику в высушенной порошкообразной форме, а вторая - плацебо с таким же вкусом и запахом.

После 12 недель исследования участники прошли тесты на когнитивные способности. Пациенты, которые употребляли клубнику, показали лучшие результаты, чем участники группы плацебо. Ягода также улучшила психическое здоровье испытуемых из первой группы. У людей зафиксировали снижение симптомов депрессии.

Ученые предположили, что улучшение когнитивных способностей могло произойти из-за того, что клубника богата полифенолами.