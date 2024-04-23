Разработана замедляющая старение диета

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что диета, имитирующая голодание, уменьшает признаки старения иммунной системы, резистентность к инсулину и жировые отложения в печени у людей, что замедляет биологическое старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Имитирующая голодание диета или FMD представляет собой пятидневную низкокалорийную диету с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким общим содержанием белков и углеводов. Она была разработана, чтобы имитировать эффект от голодания, когда человек пьет только воду, но при этом обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, чтобы избежать истощения.

Показано, что один или два сеанса диеты в месяц увеличивают продолжительность жизни и улучшают качество здоровья мышей, которых изначально держали на нормальной диете или аналоге западной диеты, богатой жирами и углеводами. В новой работе изучались эффекты голодания на две группы людей в возрасте от 18 до 70 лет. Одна из групп прошла 3-4 ежемесячных сеанса FMD, а затем питалась обычным образом в течение 25 дней.

В состав FMD входят специальные постные продукты, включающие супы на растительной основе, энергетические батончики и напитки, снеки и чай, которые были разделены на пятидневные порции. Кроме того, диета включает добавки, обеспечивающие высокий уровень минеральных веществ, витаминов и незаменимых жирных кислот. Пациентам контрольной группы было рекомендовано соблюдать обычную или средиземноморскую диету.

Оказалось, что FMD помогала снизить биологический возраст участников в среднем на 2,5 года. Она также снижала влияние факторов риска диабета, уменьшала резистентность к инсулину и количество брюшного жира в печени. Было замечено увеличение соотношения лимфоидных и миелоидных клеток, что является показателем более молодой иммунной системы.