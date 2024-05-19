Названа главная опасность употребления ультра-обработанных продуктов

Британский врач-диетолог Роб Галлоуэй рассказал изданию Daily Mail, что ультра-обработанные продукты (фабричные кондитерские изделия, еда быстрого приготовления и фастфуд) могут существенно повышать риск развития сахарного диабета второго типа. Также они оказывают разрушительное влияние на психическое здоровье, провоцируя тревожность и депрессию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диетолог ссылается на недавнее исследование британских ученых, которое показало, что насыщенные сахаром и жирами пищевые продукты с подсластителями и эмульгаторами могут повысить риск развития ожирения на 36%, а сахарного диабета - на 40%. Такая пища также негативно влияет на психическое здоровье, увеличивая вероятность развития тревоги и депрессии на 48% и 22% соответственно.

Врач объяснил, что в ультра-обработанных продуктах мало питательных веществ. Их частое употребление не может обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, такие продукты зачастую содержат мало белка, нутриента, который способствует более длительному чувству сытости. По мнению Галлоуэй, эти факторы побуждают людей потреблять больше калорий, что связано с долгосрочными опасными последствиями для здоровья.

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