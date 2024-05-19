Шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Для приготовления идеального шашлыка необходимо учесть множество тонкостей, рассказал "Ленте.ру" шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин. По его словам, значение имеет не только выбор мяса, но и его нарезка, передает Day.Az.

"Оптимальными вариантами при выборе мяса являются баранина, свинина и говядина, лишенные слишком крупных жил и лишних жиров. Для достижения более сочного результата выбирайте мраморное мясо с жировыми прослойками, - рекомендовал шеф-повар. - Для приготовления маринада используйте лук, чеснок, уксус, мед, соевый соус, а также разнообразные специи и травы. Дайте мясу пропитаться в маринаде не менее часа. Лучше оставить на ночь для максимального вкуса".

Мясо, рассказал Климин, следует нарезать на куски примерно одинакового размера, чтобы обеспечить равномерную степень прожарки. Тому же способствует готовность углей - они должны быть покрыты серым пеплом. А чтобы избежать обгорания шампуров, стоит замочить их в воде перед использованием.

"Шашлык рекомендуется жарить на среднем огне, что позволит сохранить сочность мяса внутри и предотвратить его обугливание снаружи, - добавил собеседник "Ленты.ру". - Лучше снимать мясо с огня, когда оно только-только прожарилось, чтобы не утратить его сочность и избежать пересушивания".

Акмал Багиров, повар Люля & Co в гастроквартале "Три Вокзала. Депо" Акмал Багиров рассказал о лучшем рецепте маринада для шашлыка из говядины. Рекомендуется взять один стакан газированной воды, нарезать кольцами одну-две головки лука, добавить соль, молотый черный перец, кориандр, розмарин и одну-две ложки растительного масла.

Для шашлыка из баранины Багиров предложил нарезать лук, три-четыре зубчика чеснока, один-два помидора, добавить соль, перец, масло и зелень или фиолетовый базилик.

"Тщательно перемешайте ингредиенты и уберите в холодильник минимум на шесть часов. Секрет в том, что масло делает мясо мягким и сочным, а также образует карамелизированную корочку", - объяснил повар.

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