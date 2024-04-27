Гастроэнтеролог призвала есть сливочное масло с осторожностью

Сливочное масло содержит много жизненно важных для человека витаминов A, D, E, K, а также группы B, но в меньших количествах, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она отметила, что данные вещества необходимы для здоровья кожи, волос и для профилактики проблем со зрением, передает Day.Az.

Кроме витамина A в составе сливочного масла представлен витамин К, а также витамин Е. Витамин Е является мощным антиоксидантом и важен для работы иммунной системы, а также для кожи и волос. В составе сливочного масла также включены и витамины группы В, но их содержание значительно ниже. Сливочное масло отличается высоким содержанием кальция, как и другие молочные продукты, - подчеркнула Тимощенко.

Собеседница добавила, что сливочное масло является источником фосфолипидов, важных для работы нервной системы и построения мембран клеток. Гастроэнтеролог напомнила: данный продукт важен для поддержания женского здоровья и красоты, ведь жир как вещество участвует в синтезе женских половых гормонов.

Сливочное масло - важный продукт здорового рациона. Но лучше ограничить его употребление, не превышая рекомендованных для взрослых 20 граммов в день, а для детей не более 10 граммов в день. Помимо насыщенных жиров, источником которых является сливочное масло, в рацион следует включать и ненасыщенные жиры, источником которых являются растительные масла, - подытожила Тимощенко.

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