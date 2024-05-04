Раскрыт лучший маринад для шашлыка

Для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина, передает Day.Az.

Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе. В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Клюква, брусника. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислоты не требуется, потому что само по себе мясо мягче, - сказала Соломатина.

Диетолог посоветовала активно использовать луковый маринад. Она отметила, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.

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