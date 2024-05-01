Что случится с организмом, если пить кефир на ночь каждый день

Как кефир провоцирует организм?

Кефир имеет высокие значения инсулинового индекса. Если его выпить на ночь, то во сне начнется сильное снижение уровня глюкозы в крови. В ответ печень примется усиленно ее производить, к утру уровень глюкозы повысится, ппередает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

"При регулярном потреблении кефира на ночь происходит нарушение углеводного обмена, то есть отмечается гликемия натощак. А это уже предиабет", - рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова "Доктору Питеру".

На ночь не едим и не пьем

По мнению специалиста, на ночь лучше вообще ничего не есть и не пить, кроме чистой воды. А привычка пить кефир не только не принесет пользы, а, наоборот, может сделать только хуже. Дело в высоком инсулиновом индексе этого напитка.

К этому выводу присоединяется врач-гинеколог Екатерина Волкова. Она приводит свои аргументы - продукты, содержащие лактозу, вечером могут вызвать брожение и повысить выброс инсулина, который усиливает отложение висцерального жира в области живота. Это надо учитывать в первую очередь худеющим.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!