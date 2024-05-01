Шеф-повар раскрыла секреты приготовления печени

Чтобы печень получилась нежной и не горчила, обязательно снимите с нее пленку и вымочите в молоке перед приготовлением. Своим рецептом приготовления печени с Gazeta.ru поделилась шеф-повар Алиса Полунина, передает Day.Az.

"Свежая печень имеет сладкий земляной вкус, но она может иметь и слегка горький привкус, который некоторым не нравится. Вымачивание печени в молоке в течение часа перед приготовлением удалит горечь и сделает продукт вкуснее", - объяснила шеф-повар.

Перед тем, как нарезать печень на полоски или кубики, нужно обязательно снять с нее пленки.

"Печень покрыта гладкой тонкой мембраной, которую лучше удалить перед приготовлением, иначе печень станет резиновой. Просто обрежьте мембрану острым ножом и снимите пальцами. Нарезать лучше на полоски или кубики толщиной 1-2 см - так печень приготовится быстрее и равномернее", - уточнила она.

По словам Полуниной, печень точно получится мягкой и сочной, если предварительно обвалять ее в муке со специями.

"Слегка обваляйте печень перед приготовлением в миксе из муки и специй. Это создаст хрустящий элемент блюда, и предотвратит сухость и жесткость готовой печени. Для дополнительного хруста можно добавить панировочные сухари", - посоветовала она.

Шеф добавила, что лучшими приправами для печени считаются кошерная соль, кориандр, тмин, черный перец, чесночный порошок, шалфей и копченая паприка.

"И не забудьте добавить лук. Лук и печень - это классическое сочетание, потому что сладость лука помогает сбалансировать насыщенный вкус печени. Эти ингредиенты идеально сочетаются и вместе создают блюдо, наполненное вкусом и текстурой", - подытожила она.

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