Взрослым запретили есть самый популярный соус

Национальный совет по хот-догам и сосискам США (НСХС США) объявил войну кетчупу и запретил есть его с хот-догами. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хотя кетчуп остается одним из самых популярных соусов для сосисок, хот-догов и гамбургеров, специалисты считают его употребление неприемлемым для взрослых. По их мнению, он подходит только для детей.

Президент НСХС Эрик Милленталь уже давно настаивает на том, что кетчуп и хот-дог несовместимы. Еще в 2021 году он выразил свой протест в пресс-релизе и заявил, что "согласно этикету НСХС, только дети могут добавлять в хот-доги кетчуп".

При этом Марк Розен, вице-президент отдела маркетинга бренда Sabrett, который является официальным поставщиком хот-догов для стадиона Мэдисон Сквер Гарден, считает что "не нужно стыдиться" любви к кетчупу. "Мы видим не так много взрослых, которые все еще это делают, но если делают, то это абсолютно нормально", - добавил Розен.

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