В Венгрии прошел винный саммит

Более ста иностранных сомелье, виноторговцев, а также журналистов, пишущих на тему виноделия, приняли участие в венгерском винном саммите.

Как передает Day.Az, новость об этом распространили организаторы мероприятия.

"Не так давно решением правительства страны было создано национальное агентство по маркетингу вина. Целью этого шага было повышение "узнаваемости" венгерских вин за рубежом", - заявил на пресс-конференции в день начала работы саммита правительственный уполномоченный по национальному маркетингу вина Гергей Горецки.

По его словам, агентство на основе маркетинговых исследований определило первичный и вторичный рынки и оценило спрос на различные виды вина.

Венгерские белые вина остаются самыми популярными за рубежом, на их долю в прошлом году пришлось 86% экспорта. В то время как венгерские вина регулярно рекламируются и реализуются в Германии и Великобритании, они все активнее экспортируются также в Китай и завоевывают позиции на рынках Южной Кореи, Польши и Соединенных Штатов.

По словам Гергея Горецки, агентство начало активно работать во второй половине 2023 года, проведя свою первую крупную рекламную акцию на выставке ProWein в Шанхае в ноябре, где были представлены шесть местных виноделов.

Кроме того, агентство организовало кампании по продвижению токайских вин в Великобритании и представило 40 виноделов на выставке ProWein в Дюссельдорфе. Ранее около 11 венгерских компаний были представлены на международной выставке алкогольных напитков в Китае, где был заключен ряд многообещающих сделок.

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