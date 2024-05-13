Назван способ есть шашлык и не толстеть

Диетолог Редина посоветовала шашлык из мяса курицы, чтобы не толстеть.

Людям, которые следят за фигурой, стоит отдавать предпочтение мясу нежирных сортов при приготовлении шашлыка. Об этом рассказала "Вечерней Москве" диетолог Ольга Редина, передает Day.Az.

Она отметила, что в птице много белка, который надолго насыщает организм. Также важно выбрать полезный маринад для шашлыка.

"Один из самых полезных маринадов для шашлыка можно приготовить из кефира, черного перца и небольшого количества соли. Оливковое масло, лимон и чеснок также хорошо сочетаются и делают шашлык полезным", - рассказала она.

Диетолог отметила, что стоит отказаться от маринада на основе майонеза или жирной сметаны. Также шашлык стоит есть в умеренных количествах, чтобы не перегружать организм. Достаточно порции в 250-300 граммов, добавил она.

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