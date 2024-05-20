Реабилитация супа: врачи рассказали, почему нельзя отказываться от первого

Раньше на обед обязательно употребляли какое-либо первое блюдо: суп, борщ, щи и другие. Считалось, что в них содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также необходимые для организма нутриенты. Помимо этого супы помогали удовлетворить чувство голода и быстрее насытиться. С возникновением новомодных диет появилась тенденция сокращать количество первых блюд в рационе. Это объяснялось большим содержанием углеводов в их составе, что, по мнению некоторых экспертов, могло негативно отразиться на состоянии здоровья. Однако пришло время реабилитировать супы, рассказав об их полезных свойствах, передает Day.Az.

Суп представляет собой полноценный сбалансированный набор важных нутриентов: белков, жиров и углеводов. Помимо этого в них содержатся витамины и минеральные вещества. Ещё на пользу супа оказывает влияние то, как он был приготовлен и какие продукты были выбраны в качестве основных ингредиентов. Жидкая консистенция супа, а также сваренные овощи и мясо в составе таких блюд помогают желудку подготовиться к приёму более тяжелой пищи.

"В процессе отваривания повышается усвояемость белковой пищи. Это связано с тем, что структура молекулы белка частично разрушается", - пишет Роспотребнадзор.

Помимо этого есть и другие полезные свойства супов. Они позволяют довольно быстро согреться. Как правило, супы употребляют в горячем виде (если только это не холодные виды супов, как окрошка или свекольник). Также такие блюда, по мнению специалистов, способствуют нормализации артериального давления и улучшают общее самочувствие человека. А жидкость в составе супов помогает восстановить водный баланс предотвращая дегидратацию.

Существует большое разнообразие супов. Причем каждый из видов по-своему уникален и полезен. Например, гороховый улучшает метаболизм, помогает в борьбе с лишним весом, так как положительно влияет на перистальтику желудочно-кишечного тракта. Куриный суп предотвращает возникновение инфекционных процессов и помогает быстрее выздороветь при простудных заболеваниях. Овощной суп насыщает организм питательными веществами и витаминами, способствует похудению за счет низкой калорийности и ускоряет обменные процессы. В супах, в составе которых есть молоко или сливки, много аминокислот и белка. Это оказывает благоприятное воздействие на слизистую оболочку желудка, что делает это блюдо особенно полезным для детей и пожилых людей.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться некоторых правил и рекомендаций, которые помогут сохранить максимум пользы при приготовлении супов.

"Лучше для основы супа использовать второй бульон, обязательно удаляя жировую плёнку на его поверхности. Солить необходимо только тогда, когда вода уже закипела. Также рекомендуется варить суп на слабом огне, не накрывая кастрюлю крышкой. А для придания ароматов и ярких вкусов можно использовать различные специи и травы".

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