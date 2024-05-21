Названы полезные для здоровья заменители оливкового масла

Масла канолы, подсолнечника и кунжута богаты полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами. Также они обладают приятным вкусом, что делает их подходящей альтернативой оливковому маслу. Об этом изданию The Conversation рассказала австралийский диетолог Эмили Берч, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам диетолога, включение оливкового масла в рацион может снизить риск развития диабета второго типа и улучшить здоровье сердца, а также снизить уровень воспаления в организме за счет антиоксидантной активности. Во многом это связано с высоким содержанием в нем мононенасыщенных жирных кислот и полифенолов (полезных растительных соединений).

Некоторые исследователи предполагают, что максимальную пользу можно получить, потребляя до 20 граммов продукта в день (примерно пять чайных ложек). В некоторых случаях покупка оливкового масла может быть экономически невыгодной.

Берч объяснила, что другие масла (канолы, подсолнечника и кунжута) также богаты антиоксидантами и полезными мононенасыщенными жирами. Кроме того, они обладают не менее приятным вкусом и доступной ценой. По мнению специалиста, подсолнечное масло лучше подходит для жарки, а кунжутное - для приготовления соусов и блюд азиатской кухни.

Некоторые исследования показали, что использование подсолнечного масла может предотвратить сердечные заболевания за счет снижения уровня "плохого холестерина" ЛПНП в крови. Масло канолы также содержит относительно мало насыщенных жиров, повышающих уровень ЛПНП.

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