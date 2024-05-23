Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

Подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым показателем, поскольку помогает в том числе снизить вероятность инсульта и развития рака, рассказала NEWS.ru эндокринолог Алена Барредо. Врач уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом, передает Day.Az.

Оливковое или подсолнечное масло - вопрос действительно спорный. Каждое масло хорошо по своим характеристикам, которые значительно разнятся. <...> Подсолнечное масло богато фитостеролом - веществом, которое является природным антиоксидантом, уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, обладает антираковой активностью, уменьшает риск возникновения инсультов, - пояснила врач.

Как уточнила специалист, подсолнечное масло также содержит большое количество витамина Е, который улучшает качество кожи, сосудов, а также положительно сказывается на гормональной системе и стимулирует выработку тестостерона у мужчин и прогестерона с эстрогенами у женщин. Кроме того, в нем есть фосфолипиды. Это вещество участвует в работе печени и нервной системы, пояснила Барредо.

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