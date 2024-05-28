Врач предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что употребление манной каши по утрам может приводить к ожирению и сахарному диабету. Выпуск передачи, в котором специалист предупредил о недостатке этого популярного вида завтрака, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников рассказал, что манная каша не содержит полезных веществ. "Там в основном быстрые углеводы, крахмал. Особой пользы нет", - объяснил доктор.

По словам врача, питание манной кашей по утрам может приводить к появлению избыточного веса, а также к диабету. Чтобы избежать этих проблем, Мясников порекомендовал есть перловую, пшенную, гречневую или овсяную кашу.

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