Ученые перечислили потенциальные полезные свойства семян чиа

Ученые из университета штата Орегон обнаружили, что в составе семян чиа присутствуют вещества, которые фармацевтические компании могли бы использовать для создания лекарств от рака и гипертонии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Семена чиа - это съедобные семена Salvia hispanica, цветкового растения семейства мятных (Lamiaceae), произрастающего в Мексике и Гватемале. Они богаты жирными кислотами омега-3, белком, клетчаткой и другими полезными веществами.

В ходе изучения семян чиа на молекулярном уровне ученые обнаружили 2707 генов, участвующих в синтезе небольших биоактивных пептидов, положительно влияющих на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы человека. Ученые отметили, что эти пептиды могут оказывать благотворное влияние на здоровье при прохождении по пищеварительному тракту.

Уточняется, что одними их самых перспективных свойств семян чиа являются противораковые и антигипертензивные. По мнению исследователей, их можно усилить в ходе селекции растения и использовать для создания лекарств от онкологических заболеваний и гипертонии.

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