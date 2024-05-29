Экстракт апельсиновой кожуры полезен для сердца

Ученые из Университета Флориды обнаружили, что в экстракте кожуры апельсина содержатся полезные фитохимические вещества, способные подавлять активность кишечных бактерий, которые вырабатывают вредные для сердца соединения. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFС).

Ученые объяснили, что активность некоторых кишечных бактерий способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что они вырабатывают N-оксид триметиламина (TMAO). Это органическое вещество играет определенную роль в патогенезе атеросклероза и сердечной недостаточности.

В ходе изучения биохимических свойств кожуры апельсина исследователи обнаружили, что ее экстракт богат полезными фитохимическими веществами, способствующими снижению выработки TMAO в организме. В частности, такие свойства продемонстрировало соединение под названием ферулоилпутресцин. Ученые отметили, что оно содержится в экстрактах на основе воды.

По мнению исследователей, их открытие может поспособствовать разработке новых функциональных пищевых продуктов и лекарств, укрепляющих здоровье сердца. Кроме того, применение отходов производства цитрусовых в медицинской промышленности частично решит проблему загрязнения ими окружающей среды.

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