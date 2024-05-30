Регулярное голодание назвали полезным для здоровья

Регулярное голодание укрепляет здоровье в целом и повышает сопротивляемость к болезням в частности, рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники "Хадасса" Дарья Жукова. Полезные свойства периодического отказа от пищи она назвала "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Жуковой, голодание или ограничение суточной калорийности рациона благотворно сказывается на здоровье людей с метаболическими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при ожирении. Также врач отметила, что интервальное голодание, как и краткосрочное голодание, улучшает самочувствие и снижает риск развития различных заболеваний у здоровых людей.

Однако, обратила внимание Жукова, доказано, что голодание помогает только взрослым людям, молодежи оно вредит. "Во время голодания у детей и подростков снижается количество В-клеток памяти и защитных иммуноглобулинов классов А и G. Из-за этого снижается уровень иммунной защиты кишечника, развивается пищевая аллергия", - предупредила собеседница "Ленты.ру".

В заключение Жукова рекомендовала перед тем, как начать следовать диете или придерживаться режима периодического голодания, обязательно проконсультироваться с врачом.

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