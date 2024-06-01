Раскрыт самый полезный утренний напиток

Вода возглавляет список полезных утренних напитков, рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. В беседе с изданием "Доктор Питер" она посоветовала еще два напитка, которые помогут взбодриться и почувствовать прилив сил, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парецкая рассказала, что кофе можно заменить похожим по вкусу напитком с цикорием. "Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы крови, что особенно полезно для диабетиков", - рассказала она, уточнив, что цикорий можно пить с молоком или без, с сиропом или сахаром.

Кроме того, заряд бодрости придаст какао. Этот напиток содержит природные антиоксиданты - вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать не гранулированный какао с сахаром и добавками, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды, уточнила она.

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