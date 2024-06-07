Самые полезные и доступные продукты для похудения

Стремление похудеть не должно идти в разрез с основными принципами сбалансированного и полноценного питания. Рассказываем, какие молочные продукты можно употреблять без опасения набрать лишний вес, передает Day.Az.

Молоко

Молоко 2%-ной жирности может быть ценным компонентом диеты для похудения благодаря тому, что оно является сбалансированным питательным продуктом. Об этом написало издание ETNT.

"Низкое содержание жира позволяет утолять чувства голода, снижая тем самым частоту перекусов в течение дня менее полезными продуктами".

Также молоко способствует восстановлению и росту мышц, что особенно полезно после тренировок.

Йогурт без сахара

Такой молочный продукт содержит белок. Этот нутриент обеспечивает длительное чувство сытости, позволяет ускорить метаболизм и необходим для нормального функционирования мышечных волокон. Также йогурт содержит пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника. Согласно обзору более чем 20 научных исследований, опубликованных в Международном журнале по ожирению, употребление йогурта связано со снижением массы тела, уменьшением окружности талии и меньшим количеством жировых отложений.

Кефир

Этот ферментированный продукт, приготовленный из кисломолочного сырья, богат пробиотиками, белками и различными витаминами и минералами. Полезные бактерии в составе кефира ускоряют метаболизм и повышают способность организма эффективно переваривать и усваивать питательные вещества.

Творог

Творог уже давно попал в центр внимания диетологов. Этот молочный продукт имеет широкий спектр применения в кулинарии. Его можно использовать в самых разных рецептах, таких как смузи, мороженое, выпечка и другие. Маленькое количество жира вместе с высоким содержанием белка делает творог идеальным продуктом для людей, которые стремятся к снижению массы тела.

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