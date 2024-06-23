Людям с болезнями сердца назвали самую полезную рыбу

Людям с болезнями сердца можно включить в рацион некоторые сорта рыбы, рассказал врач-кардиолог Игорь Видяскин. Как передает Day.Az, его цитирует News.ru.

По словам Видяскина, людям с болезнями сердца подойдут жирные сорта рыбы: лосось, макрель, сельдь, форель, сардины. "Употребление один-два раза в неделю рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - порекомендовал врач.

Кардиолог добавил, что при болезнях сердца лучше есть несоленую рыбу. Натрий, содержащийся в соленой рыбе, он назвал причиной повышения артериального давления. Кроме того, этот элемент задерживает воду в организме, вызывая отеки, уточнил доктор.

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