Врач рассказала, сколько черешни можно съедать за день

Здоровым людям без аллергии на березовую пыльцу или заболеваний ЖКТ в период обострения можно съедать 200-300 граммов черешни в день. Как передает Day.Az, об этом RuNews24.ru рассказала врач Елена Чулкова.

Черешня - низкокалорийная ягода. Она редко вызывает аллергию, однако людям с аллергией на березовую пыльцу употреблять черешню нежелательно. Дело в том, что аллерген березы родственен тому, который содержится в черешне. Также ягоду не стоит употреблять при обострении болезней ЖКТ из-за высокого содержания клетчатки. Остальным можно рекомендовать черешню, но не больше 200-300 граммов в сутки.

Врач добавила, что черешня полезна для зрения, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогает убрать отечность. Кроме того, ягода содержит мощные антиоксиданты - вещества, которые борются со свободными радикалами и предотвращают раннее старение.

До этого биолог Воробьев рекомендовал пробовать клубнику на рынке перед покупкой. Хороший внешний вид и приятный запах ягоды не гарантируют того, что она будет вкусной, объяснил эксперт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!