Инфекционист рассказал, какие салаты представляют опасность

Любой готовый салат может содержать возбудителей кишечных инфекций. Об этом "Радио 1" рассказал врач-инфекционист Мурад Шахмарданов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями. В магазинах блюда могут храниться некоторое время, и за это время та микробная флора, которая там окажется, расплодится и достигнет инфицирующей дозы", - объяснил эксперт.

При покупке готовых салатов нужно проверять сроки годности. А лучше - готовить их дома. Это позволит снизить риск кишечных инфекций.

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