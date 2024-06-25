https://news.day.az/gurmaniya/1669429.html Инфекционист рассказал, какие салаты представляют опасность
Инфекционист рассказал, какие салаты представляют опасность
Любой готовый салат может содержать возбудителей кишечных инфекций. Об этом "Радио 1" рассказал врач-инфекционист Мурад Шахмарданов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При покупке готовых салатов нужно проверять сроки годности. А лучше - готовить их дома. Это позволит снизить риск кишечных инфекций.
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