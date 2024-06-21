Названа самая опасная уличная еда

Главное преимуществом уличной еды - возможность поесть без отрыва от дел. Однако стрит фуд, особенно при регулярном употреблении, может нанести немалый вред.

Как этого избежать? Aif.ru рассказал врач - гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, кандидат медицинских наук, член Российской гастроэнтерологической ассоциации России Алексей Боярко, передает Day.Az.

- Хот-дог, шаурма, пита, кебабы, шашлыки - это те блюда, которые могут стать источниками заражения токсикоинфекциями, сальмонеллезом, дизентерией. Особую опасность представляет еда, приготовленная в передвижных точках и временных уличных кафе. В отличие от крупных заведений общепита, в таких киосках нет необходимых условий для соблюдения санитарных норм - ограничение места не позволяют разместить санузел и оборудовать кухню. По соседству с такими заведениями часто селятся грызуны и насекомые, которые могут быть разносчиками опасных инфекций. Кроме этого, покупатели уличной еды не имеют возможности вымыть руки, а значит рискуют получить пищевое расстройство.

Отдельного разговора заслуживает качество используемых продуктов. Недобросовестные предприниматели для удешевления готовых блюд используют сырье непроверенных производителей, а также ингредиенты с истекающим сроком годности. Чтобы замаскировать неприятный запах и вкус, используется обилие специй. Чтобы снизить потенциальную опасность, мясные продукты следует подвергать тщательной термической обработке, однако и это правило не всегда выполняется. Поэтому при покупке еды в заведениях уличного питания следует выбирать места с хорошей репутаций.

Обходить стороной

Наиболее опасными с точки зрения возможных инфекций являются молочные продукты и мороженое без упаковки. Стоит отказаться от блюд с использованием яиц, сыра и колбасы. Небезопасно питаться скоропортящимися закусками, имеющими в составе майонез. Лучше выбирать бутилированные напитки, избегая палаток и бочек с разливным квасом. При покупке свежевыжатых фруктовых и овощных соков важно, чтобы они были приготовлены в момент покупки, а не заранее.

Против сердца

Также уличная еда отличается высокой калорийностью. Продукты, используемые для приготовления, имеют высокую степень обработки. Для выпечки применяют мука высшего сорта, картофель фри жарится во фритюре, а использование усилителей вкуса разжигает аппетит. Так, шаурма стандартного размера весит около 400 г, из которых до ⅓ - жиры. Такое их количество превышает суточную норму в 2 раза, а общая калорийность перекуса может достигать 1000 ккал. Насыщенные жиры способствуют увеличению массы тела, повышают уровень холестерина в крови. У любителей стрит фуда значительно возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как обезопасить стрит-фуд?

Качественный стрит фуд может быть безопасен при условии, что это не повседневный образ питания. Такая пища не должна превышать 20% от общего рациона. Лучше отдавать предпочтение блюдам в заводской упаковке или приготовленным на глазах у покупателя. Мясные продукты должны проходить тщательную термическую обработку. Необходимо обращать внимание на наличие насекомых: пища должна быть обязательно накрыта пленкой. Чтобы обезопасить себя от инфекций, важно следить за чистотой рук. Если помыть их нет возможности, следует воспользоваться влажной салфеткой, а затем антисептиком.

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