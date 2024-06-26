Самые опасные для здоровья десерты

Сладкие и жирные десерты приводят к развитию воспаления и нарушениям обмена веществ. Как передает Day.Az, об этом изданию She Finds рассказала диетолог Джанетт Джачинто.

Пончики готовят из рафинированной пшеничной муки. Она и добавляемый в починки сахар приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. За этим следует всплеск выработки инсулина. Если это происходит регулярно, может снизиться чувствительность к инсулину. Кроме того, может возникнуть системное воспаление - фактор риска многих заболеваний, включая рак, диабет и атеросклероз.

Пирожные, печенье и пироги содержат не только сахар, но и большое количество сливочного масла. Эти продукты способствуют накоплению жира на животе и вокруг внутренних органов. Эти продукты не следует есть слишком часто, заключили диетологи.

До этого врач рассказала, что жирная пища и продукты на основе кофе могут привести к нарушению ритма сердцебиения, особенно при уже имеющихся проблемах с сердцем.

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