Названа неочевидная причина сильного чувства голода

Британский нутрициолог Аманда Гамильтон рассказала Daily Mail, что поздний отход ко сну и недостаток ночного отдыха могут спровоцировать усиление аппетита и дневную утомляемость. Одновременно с этим попытки получить энергию из пищи вечером зачастую приводят к трудностям с засыпанием и усугублению усталости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт по питанию подчеркнула, что низкая продолжительность сна часто влечет за собой потерю контроля над аппетитом. Гамильтон объяснила, что при сильной усталости организм человека будет пытаться восполнить энергию с помощью жирной, сладкой и калорийной пищи.

Дело в том, что нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина - гормона, увеличивающего тягу к еде. Уровень лептина, гормона "сытости" при этом снижается.

К вечеру многим людям становится труднее контролировать себя и отказываться от пищи. Другие вынуждены ужинать или перекусывать поздно из-за ненормированного рабочего графика. Нутрициолог уточнила, что стремление получить больше энергии с пищей на ночь (менее, чем за три часа до сна) может привести к трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям. Это, в свою очередь, способно стать причиной усталости после пробуждения.

Отмечается, что многие диетологи не рекомендуют злоупотреблять сладкими продуктами в вечерние часы. Резкий скачок уровня глюкозы в крови после употребление шоколада и мороженого может провоцировать выброс гормонов, нарушающих сон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!