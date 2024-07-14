Найден простой способ сохранить свежесть бананов на две недели
Блогер Дастин Хэдли, который проверяет достоверность советов из интернета, утверждает, что нашел эффективный способ продлить срок хранения бананов на две недели. На соответствующее видео блогера в TikTok обратило внимание издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Хэдли, он неоднократно слышал, что бананы надо поместить в воду, чтобы сохранить их свежесть. Для проверки этой теории он взял две связки по три банана: одну оставил просто так, а черенок второй поместил в емкость с водой.
Блогер утверждает, что не подходил к фруктам и не трогал их. По его словам, спустя 12 дней он записал новое видео, в котором назвал бананы из первой связки коричневыми и вялыми, а из второй - вполне пригодными к употреблению. Хэдли продемонстрировал, что кожура фруктов, находящихся в воде, осталась желтой, хотя и покрылась коричневыми пятнами, к тому же их мякоть была достаточно твердой и упругой. "Если купить бананы зелеными, а затем использовать этот метод, в общей сложности они могут храниться до 15 дней", - резюмировал Хэдли.
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