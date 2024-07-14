Развеян миф о популярной системе питания

HAES (Health at Every Size - Здоровье при любом размере) - популярный подход к питанию, который помогает лучше контролировать чувство голода, но не улучшить здоровье сердца людям с ожирением. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Dietetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи часто не уделяют должного внимания проблемам человека с большим весом, списывая все его проблемы на ожирение. Хотя это заболевание повышает риск многих проблем со здоровьем, они развиваются не у всех людей с избыточным весом. Кроме того, концентрация на ожирении может не позволить врачу выявить другие заболевания, которые с ним не связаны. Для решения этой проблемы сторонники концепции "Здоровье при любом размере" предложили подход к оздоровлению людей с избыточным весом и ожирением, который не сосредоточен на похудении. При этом человек учится отличать физиологический голод от психологического, выбирать здоровую пищу и принимать свое тело.

В новом исследовании ученые проанализировали данные работ, в которых изучалось влияние HAES на здоровье людей с ожирением. Они не выявили существенных улучшений в показателях кардиометаболического здоровья, депрессии, расстройств пищевого поведения. Однако комплексный подход помог улучшить отношений людей с едой, пищевое поведение и отношение к своему телу.

Ученые заключили, что HAES может подойти людям без факторов риска (повышенного содержания жиров в крови или высокого кровяного давления), особенно если они стремятся улучшить свои отношения с едой. Для остальных же этот подход целесообразно использовать лишь в качестве дополнения к обычному лечению.

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