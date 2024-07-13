О вреде мюсли и хлопьев на завтрак

Мюсли и злаковые хлопья считаются рафинированными злаками - это продукт промышленного производства, который нельзя назвать полезным для здоровья, заявила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева, передает Day.Az.

"Процесс производства хлопьев представляет собой использование очищенных злаков (т.е. не цельнозерновых). Очищенные (рафинированные) злаки - это злаки, полученные после удаления оболочки зерна, которая является ценной частью злаковых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу", - рассказала Михалева.

Кроме того, по ее словам, такой продукт содержит большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом в отличие от цельного зерна, богатого сложными углеводами с низким гликемическим индексом.

"Первое, почему мюсли и хлопья не лучший выбор на завтрак, - это большое количество калорий в продукте. На 100 г продукта от 320 до 470 ккал (что сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами). Соответственно, людям, склонным к избыточному весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы такие продукты лучше не употреблять", - предупредила врач.

Второе - много рафинированных углеводов. Помимо самих обработанных злаков, в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар, что еще больше повышает гликемический индекс.

Третье - много жира. Как правило, в мюсли добавляют растительное масло, а во многих случаях и тугоплавкие масла (например, пальмовое), что улучшает их вкус, но повышает калорийность продукта.

Четвертое - низкая пищевая ценность. Наряду с высокой энергетической ценностью (т.е. калорийностью) мюсли и обработанные хлопья бедны полезными веществами, так как в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. В связи с этим многие производители добавляют в конце процесса производства синтетические витамины и минеральные вещества для повышения ценности продукта.

"Таким образом, мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста", - резюмировала диетолог.

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