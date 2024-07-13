Любителей кофе предупредили о тревожном симптоме

Кофе - один из самых популярных напитков. И один из самых загадочных, несмотря на массу информации о нем. Читателям aif.ru о кофе рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин, передает Day.Az.

Почти до конца XX века кофе считался скорее вредным. Но в XXI научные исследования о пользе кофе посыпались как из рога изобилия. Казалось бы, черный напиток отмыли добела.

Но все равно у многих остаются сомнения в его абсолютной пользе. Людям интересны мнения специалистов об этом напитке.

- Многие сегодня пьют кофе в большом количестве, - говорит Роман Терушкин. - Чашечку утром, другую - за ланчем с коллегами, еще одну - в обед и две-три - в течение рабочего дня. И многие кофеманы не видят в этом ничего дурного. Вообще-то кофе не стоит демонизировать, это очень полезный напиток (если речь идет о натуральном напитке, а не о растворимой бурде, в которую еще и добавлены молоко и сахар). Тем не менее избыточное потребление даже качественного кофе может быть опасно.

Ведь чувствительность к кофеину у нас разная: у кого-то после выпитой чашечки артериальное давление поднимается, а у кого-то, наоборот, снижается.

Но если человек вообще не реагирует на кофе (он его не бодрит), это может говорить об истощении надпочечников, которые уже не воспринимают этот продукт как стрессовый фактор и не вырабатывают в ответ на его поступление соответствующие гормоны (кортизол, адреналин).

Также имеет значение, какой именно кофе вы пьете. Американо, эспрессо в небольшом количестве и при хорошей переносимости - вреда не нанесет. Но вот латте, капучино, в которые входят сахар и молоко (даже безлактозное и растительное), это уже не просто напитки, а полноценные приемы пищи. Так как они содержат углеводы и много калорий, после их употребления поднимается уровень инсулина. И если человек пьет такой кофе постоянно - инсулин в крови у него скачет постоянно, что может сформировать инсулинорезистентность.

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