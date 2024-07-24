Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

Ученые Университета Лас-Америкас в Эквадоре, Института санитарных исследований Наварры в Испании и Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана при Гарвардском университете в США обнаружила, что дети и подростки получают такую же пользу для здоровья, как и взрослые, от соблюдения средиземноморской диеты. Исследование было опубликовано в JAMA Open Network, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что люди, переходящие с традиционной западной диеты на средиземноморскую, обычно теряют вес, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень сахара в крови, артериального давления и холестерина. В новой работе был проведен метаанализ девяти клинических испытаний, в ходе которых изучалось питание детей.

Были изучены данные 577 детей, средний возраст которых составил 11 лет. Шесть исследований были посвящены детям с избыточным весом, одно - детям с преддиабетом, и два других исследования включали контрольные группы детей без избыточного веса или диабета. Всем участникам было предложено придерживаться средиземноморской диеты в течение определенного периода времени.

Оказалось, что у детей, соблюдающих диету в течение как минимум восьми недель, улучшились показатели артериального давления, триглицеридов, общего холестерина и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности), а также повысился уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности).

Однако диета не привела к улучшению показателей резистентности к инсулину или метаболизма глюкозы. Авторы исследования предполагают, что для таких изменений может потребоваться больше времени.

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