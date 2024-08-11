Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

Ежегодно 3 июня отмечается День яйца. Этот продукт богат питательными веществами, необходимыми для правильного функционирования организма. Однако некоторые уверены, что они могут быть вредными для здоровья. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, в чем заключается польза яиц, как их лучше готовить и какой категории людей стоит от них отказаться, передает Day.Az.

Чем полезны яйца

По словам специалиста, яйца обязательно должны быть в рационе каждого здорового человека.

- Яйца - это очень полезный продукт. Белок в яйце усваивается в организме почти на 100 процентов. Он усваивается даже лучше, чем белок из курицы и говядины, - рассказала Соломатина.

В яйцах содержатся все незаменимые аминокислоты, необходимые нашему организму. Желток тоже очень полезен, в нем содержатся витамины А, Е, D, каротиноиды, холин и лецитин, перечислила диетолог.

Норма яиц в сутки

По мнению диетолога, здоровому человеку можно есть одно или два яйца в день, но важно их термически обрабатывать.

- Самые полезные яйца - это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий. Отмечу, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом от куриц, поэтому рекомендуется их хорошо термически обрабатывать, - подчеркнула Соломатина.

Яйца очень важно есть детям для нормального роста и развития организма, сообщила специалист.

- А людям после 50 лет можно смело есть по одному яйцу в день, если нет противопоказаний, - заверила диетолог.

Кому стоит есть яйца с осторожностью

В яйцах содержится много холестерина, который скомпенсирован лецитином, поэтому он не оседает на стенках сосудов, отметила собеседница "ВМ".

- Но если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами. Можно включить их в рацион два раза в неделю, - уточнила эксперт.

Также не стоит есть белок от яиц тем людям, у которых есть подагра, камни в почках, предупредила Соломатина.

Как есть яйца при похудении

Люди, которые решили похудеть, должны включать в свой рацион яйца, потому что чем больше белка они едят, тем лучше идет процесс, считает специалист.

- Яйца отлично подходят для здорового питания. Самый лучший завтрак - это омлет из двух яиц с овощами. Это блюдо даст много физической энергии и подпитает мозг. Человек будет долго чувствовать сытость, а в организме не будет энергетических провалов и скачков сахара, - подытожила Соломатина.

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