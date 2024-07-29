В Италии скончался создатель тирамису

В Италии на 82 году жизни скончался кондитер Роберто Лингуанотто, известный как создатель десерта тирамису. Об этом пишет газета Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роберто "Лоли" Лингуаното, шеф-кондитеру, считающемуся отцом оригинального тирамису в Тревизо, был 81 год: он скончался после продолжительной болезни", - говорится в публикации.

Лингуаното родился в Тревизо в 1943 году. Позже, работая в ресторане "Le Beccherie", он систематизировал рецепт знаменитого десерта тирамису на основе кофе, печенья и крема маскарпоне.

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