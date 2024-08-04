Кому не стоит есть арбузы?

Арбуз лучше использовать как перекус или десерт, не злоупотребляя им. Людям с диабетом и другими хроническими заболеваниями о включении арбуза в диету лучше поговорить с врачом.

Как сообщает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала доктор биологических наук Наталья Ефимочкина.

"В течение дня 700-800 граммов арбуза можно съесть, но рекомендуется помнить, что это достаточно высокоуглеводный продукт, хотя в целом низкокалорийный", - объяснила Ефимочкина.

Не стоит сидеть на арбузных диетах, добавила ученая. А людям с диабетом, болезнями почек и ЖКТ следует уточнить у врача, можно ли им есть арбуз.

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