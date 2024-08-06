Любителям пива назвали главное последствие его употребления

Частое употребление пива грозит ожирением, проблемами с сердцем и другими проблемами со здоровьем, предупредил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. В беседе с "Лентой.ру" врач рассказал о риске развития многих опасных болезней у любителей этого напитка, передает Day.Az.

Сикорский назвал главным последствием регулярного употребления любых спиртных напитков алкоголизм. Также, как отметил врач, этиловый спирт, содержащийся в спиртных напитках, в том числе и в пиве, вызывает повреждение всех без исключения органов, прежде всего печени, поджелудочной железы, головного мозга, репродуктивной системы.

Помимо этого, по словам Сикорского, пиво само по себе очень калорийное, поэтому оно провоцирует развитие ожирения и всех сопутствующих ему заболеваний, включая диабет. "Набор веса происходит также из-за того, что пиво вызывает повышение аппетита. Из-за этого человек начинает закусывать и выбирает, как правило, высококалорийные закуски, чтобы смягчить воздействие алкоголя. Также в пиве есть сахар, который тоже способствует набору веса", - объяснил врач.

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