Mars планирует купить производителя Pringles

Компания Mars изучает возможность приобретения фирмы Kellanova, владеющей брендом Pringles. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сделка может стать одной из крупнейших в потребительском секторе в 2024 году. Она оценивается в $27 млрд с учетом долга Kellanova. Агентство отметило, что переговоры идут, итоговые решения еще не приняты.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, Snickers, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.