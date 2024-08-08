Назван лучший маринад для шашлыка

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали пиво лучшим маринадом для шашлыка. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи рассказали, что при приготовлении шашлыка из-за дымления масла на мангале выделяются полиароматические углеводороды, которые вызывают рак. "Есть маринад, который радикально снижает канцерогенность шашлыка", - отметила Малышева.

Самым безопасным маринадом для шашлыка медики назвали пиво. "Если вымочить шашлык перед тем, как мы посадим это мясо на шампур, то в этом случае мы на 80 процентов снизим концентрацию полиароматических углеводородов, вызывающих рак. А это огромная цифра, просто практически мы уберем этот риск", - объяснил Продеус. "Пиво оказалось лучшим маринадом", - добавила Малышева.

Продеус также добавил, что маринованный в пиве шашлык не является алкогольным продуктом. "Алкоголь весь во время приготовления испарится и заберет с собой полиароматические углеводороды, сделает мясо более мягким и невредным", - заключил иммунолог.

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