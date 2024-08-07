Что нужно добавить в йогурт, чтобы порадовать вашу пищеварительную систему

Если вы начинаете свой день с порции йогурта, вам будет полезно узнать о результатах исследования, которое было проведено в Университете Иллинойс в Эрбана-Шампейн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, оно показало, что с этой добавкой завтрак станет еще полезнее.

Ученые Университета поставили перед собой цель выяснить, как на здоровье сказывается сочетание йогурта и меда. Оно привлекло внимание исследователей, в том числе, поскольку является частью средиземноморской диеты, которая основана на рационе жителей соответствующих стран.

Эта диета считается одной из самых полезных для здоровья, поскольку жители средиземноморского региона в меньшей степени подвержены болезням сердечно-сосудистой системы, а продолжительность их жизни длиннее.

Основная польза йогуртов заключается в том, что они содержат пробиотические штаммы, которые положительно сказываются на пищеварительной системе, перистальтике кишечника, а также влияют на улучшение настроения. Однако ферменты, помогающие пище усваиваться и служащие для уничтожения микробов, "не отличают" вредоносные бактерии от полезных - то есть, пробиотиков.

Ученые решили выяснить, способствует ли мед тому, что пробиотики выживают в кишечнике, рассказывает эксперт Ханна Хольшер, принимавшая участие в исследовании. Было проведено несколько экспериментов.

В рамках первого ученые протестировали четыре вида меда на способность влиять на выживаемость пробиотиков. В результате оказалось, что мед из клевера способствует сохранению полезных бактерий в кишечнике, а вот остальные виды меда, а также смесь воды и сахара, не оказали ожидаемого влияния.

Во втором эксперименте участвовало 66 человек, которые в течение двух недель ели сначала йогурт с медом из клевера, а в течение двух последующих - пастеризованный. Предположения исследователей оправдались: выяснилось, что мед действительно помогает пробиотикам выживать в кишечнике.

Также ученые провели дополнительное исследование на примере 36 человек, добавив еще одну группу - тех, кто ел йогурт с сахаром. Но и он проиграл меду, поскольку тот не только сохраняет пробиотики, но и не приносит столько вреда здоровью.

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