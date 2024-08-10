Названы губительные для здоровья варианты завтраков

Некоторые блюда на завтрак сильно повышают глюкозу в крови, что является причиной большого количества заболеваний, отметила дипломированный нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош. Она рассказала "Известиям", что не стоит есть утром, передает Day.Az.

"Я в своей практике часто сталкиваюсь с людьми, у которых много проблем со здоровьем: это и инсулинорезистентность, и давление, и повышенный холестерин, ну и, конечно, лишний вес. И, как правило, объединяет их одно: они неправильно завтракают. Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки", - объяснила эксперт.

По ее словам, вредны некоторые популярные каши. Особенно она выделила манную кашу, которая сильнее всего повышает глюкозу в крови. По мнению специалиста, большинство видов мороженого вызовет меньший пик глюкозы, чем манная каша.

"Также на завтрак не стоит злоупотреблять кашами кукурузной, пшенной, из белого риса, а также кашами быстрого приготовления. Все это может вызвать приступы голода и тягу к сладкому в течение дня", - добавила она.

Кроме того, неполезны и другие продукты с высоким гликемическим индексом - картошка в любом виде и белый рис, хлеб, выпечка, мюсли, сладкие хлопья и йогурты с сахаром. Они также вызывают сильные пики глюкозы в крови.

"Отдельно стоит сказать про круассаны. Да, их тоже лучше избегать на завтрак. "А как же французы?" - спросите вы. Но у французов совершенно другой стиль питания, и с учетом всего остального, что они едят в течение дня, круассан на завтрак для них менее вреден", - подчеркнула эксперт.

Также Сирош рассказала, что вредно завтракать одними фруктами, так как сразу после сна, после того как человек не ел всю ночь, организм особенно чувствителен к сахарам. Фрукты утром должны быть только десертом после основного приема пищи, уточнила Нутрициолог.

"Вредно есть на завтрак очень мало жиров, так как они нужны для правильной работы желчного пузыря. И, наконец, не очень полезно вовсе пропускать завтрак как для работы желчного, так и для в плане срывов в течение дня", - заключила эксперт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!