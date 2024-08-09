Какую еду нужно обязательно есть летом, а какую стоит избегать

Нутрициолог, врач-терапевт София Соколова поделилась знаниями о том, что стоит включить в рацион в жаркую погоду, чего есть поменьше и что вовсе исключить, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В летнюю жару организм теряет много жидкости. В ней содержатся минеральные соли, некоторые из которых помогают сердцу правильно функционировать: среди них калий и магний. При нехватке этих солей могут возникнуть перебои сердечного ритма. Сильные нарушения водно-солевого баланса и вовсе могут привести к остановке сердца.

Чтобы не допустить этого, эксперт рекомендует увеличить роль пищи растительного происхождения в вашем рационе, а мясо и животные жиры, наоборот, употреблять по минимуму. Да и в целом тяжелая пища летом - не лучшее решение. Жареное, копченое, жирное лучше оставить на более холодную погоду. Летом же предпочтительнее есть фрукты, овощи, ягоды. Особенно эксперт выделила бруснику и клюкву. Также старайтесь избегать больших порций.

Стоит отметить, что в жаркую погоду многие продукты портятся быстрее, поэтому, чтобы не отравиться, воздержитесь от сырых блюд, например, суши с термически не обработанной рыбой.

Эксперт отмечает: то, что мы едим, сказывается на артериальном давлении, поэтому летом особенно важно соблюдать правильную диету.

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