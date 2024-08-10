Управлять погодой и вырабатывать ракетное топливо: что еще умеют грибы

Грибы - одни из древнейших жителей нашей планеты. Например, в Орегоне находится опенок, которому около восьми тысяч лет. Кстати, он же считается самым большим организмом, который сейчас существует на Земле, пишет Лайфхакер. А древние люди использовали грибы-трутовики для розжига огня: достаточно было выбить искру на такой гриб, чтобы он загорелся и некоторое время оставался в таком состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Как известно, грибы можно приготовить множеством разных способов, однако помимо них есть еще один способ употребить их в пищу: в виде мороженого. Исследователи обратили внимание, что производимый определенным грибком белок BslA может замедлять процесс таяния мороженого, что также положительно сказывается на его консистенции, даже если его замораживали и размораживали несколько раз.

Но грибы годятся не только на еду: еще из них можно делать строительные материалы. Из мицелия можно получить заменитель пенополистирола, который будет прочнее бетона. Грибок добавляют в смоченные солому и кукурузную шелуху, несколько дней держат в особых условиях, после чего убивают с помощью нагревания - и материал для кирпичей готов.

Конечно, среди грибов есть и ядовитые, которыми можно отравиться. Но это еще цветочки: в таких грибах, как строчки (и некоторых других видах) содержится настолько токсичное вещество, что оно не только поражает нервную систему, печень и желудочно-кишечный тракт, но и может служить ракетным топливом. Также грибы используют и для создания биотоплива.

Немецкие ученые обнаружили, что некоторые грибы способны влиять на погодные условия, чтобы сделать их более подходящими для этих видов. Такие грибы выделяют микроскопические соединения калия и углерода, которые поднимаются до уровня облаков, где конденсируют воду, что приводит к накоплению в облаках влаги, которая в будущем станет дождем.

Другие виды грибов умеют создавать "ветер", который помогает им распространять споры на большее расстояние. Так, выпустив споры, грибы начинают активно испарять воду, что создает колебания воздуха вокруг них. Это увеличивает радиус разброса спор до 10 сантиметров.

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