Обнаружен механизм торможения старения с помощью голодания

Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) Фонда исследований и технологий Hellas (FORTH), Университета Париж-Сите и Университета Граца обнаружили механизм, посредством которого прерывистое голодание тормозит процесс старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аутофагия - это процесс переработки клеточных компонентов, который играет ключевую роль в поддержании клеточного гомеостаза и предотвращении старения. Исследователи выяснили, что прерывистое голодание увеличивает уровень спермидина, природного полиамина, который активирует аутофагию, повышая устойчивость и выживаемость клеток.

В ходе исследования использовались различные модельные организмы, такие как нематоды, дрожжи, плодовые мушки, мыши и линии клеток человека. Было показано, что прерывистое голодание активирует аутофагию и продлевает продолжительность жизни этих организмов. Подавление синтеза спермидина с помощью ингибиторов нейтрализует положительное влияние аутофагии на продолжительность жизни.

Результаты исследования также указывают на то, что регуляция аутофагии через спермидин и прерывистое голодание является эволюционно консервативным процессом, что подчеркивает его значение для поддержания клеточного гомеостаза в организмах, находящихся на различных эволюционных ветвях.

Известно, что пищевые привычки, такие как низко- или высокожировая диета, переедание или голодание, могут влиять на развитие хронических возрастных заболеваний, распространенность которых, как ожидается, значительно возрастет в ближайшие годы. Диетические вмешательства, такие как ограничение калорийности и прерывистое голодание, могут замедлить старение и способствовать долголетию.

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