Малоизвестный эффект алкоголя

Алкоголь способствует развитию нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.

Этиловый спирт из алкогольных напитков в организме преобразуется в ацетальдегид. Это вещество повреждает ДНК клеток и способствует возникновению рака.

Злоупотребление алкоголем повышает риск карциномы губы и ротовой полости, рака пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки.

Снизить этот риск может только минимизация употребления алкоголя. При этом вероятность рака снижается в разы, подчеркнул врач.

Также редкое употребление алкоголя повышает риск кровоизлияния в мозг у пожилых, показало недавнее исследование. Более частое употребление алкоголя может повысить риск на 150%.

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