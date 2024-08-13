Могут ли диеты защитить от рака?

Соблюдение любых ограничительных диет не только не помогает снизить риск развития рака, но и угрожает здоровью.

Как сообщает Day.Az, об этом изданию АМР (Arkansas Money & Politics) рассказала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.

Врач объяснила, что некоторые продукты действительно могут способствовать замедлению роста опухолей и снижению риска рецидивов рака. К ним относятся яйца, соя и семена льна. Однако специфических диет, способных предотвратить онкологические заболевания, не существует. По словам Робертс, любые схемы питания, предписывающие полностью исключить из рациона определенные виды пищи, провоцируют стресс и чувство вины.

Диетолог назвала ошибочным полный отказ от продуктов животного происхождения и сахара. Она отметила, что мясо, рыба, птица и молочная продукция выступают богатыми источниками белка, необходимого для нормальной работы иммунитета и обновления тканей. Сахар, в свою очередь, обеспечивает организм энергией. Он нужен для обеспечения жизнедеятельности не только раковых клеток, но и здоровых.

Робертс добавила, что в основе здорового образа жизни лежит сбалансированное питание, а не жесткие ограничения. Это значит, что включать какие-либо продукты в список "запрещенных" не стоит - любая пища полезна в умеренных количествах.

Отметим, что ученые из Университета Южной Австралии установили, что миндаль может снижать аппетит и улучшать кардиометаболическое здоровье.

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