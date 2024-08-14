Назван помогающий бороться с тревогой завтрак

Яйца и лосось содержат вещества, которые помогают поддержать нервную систему и уменьшить тревогу. Как передает Day.Az, об этом рассказал клинический фармацевт Киран Джонс.

Джонс отметил, что лосось содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга и регулируют выработку нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, вызывающих спокойствие и умиротворение. Яйца он назвал ценным источником триптофана - еще одного нейротрансмиттера, который снижает симптомы тревоги.

Эксперт полагает, что завтрак, приготовленный из двух этих продуктов, поможет бороться с беспокойством. Чтобы усилить эффект, он посоветовал добавить в блюдо куркуму. Джонс пояснил, что пряность содержит куркумин, который полезен для предотвращения тревожных расстройств.

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