Польза кабачков и как их правильно есть

Этот овощ не только вкусен и универсален в приготовлении, но также является источником полезных для организма веществ.

Однако ценность кабачков как съедобного овоща оценили довольно поздно: если в Европе они появились в эпоху Великих географических открытий, то употреблять в пищу их стали только в XVIII веке. До этого кабачки выращивались как декоративные растения, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Одно из важнейших качеств кабачков - это большое содержание в них "мягкой" клетчатки, но только в случае, если с кабачка снята кожура и он не сырой. Его рекомендуют подавать как дополнительное блюдо к обеду или ужину, причем лучше всего кабачок раскроется, если на столе есть мясо, рыба, яйца, масло - то есть белки и жиры, а также сложные углеводы.

При этом кабачки отлично воспринимаются пищеварительной системой и даже случаев непереносимости этого овоща эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в своей практике не встречал, делится он с Ura.ru.

Эксперт подчеркивает, что клетчатка хороша для бактерий, населяющих кишечник, а людям необходима более насыщенная белками, жирами и углеводами пища. Поэтому кабачки подходят для дополнения полноценной еды, а не являются ее заменой.

Помимо клетчатки, в кабачках содержится калий, который способствует контролю давления, а также помогает снизить риск инсульта и развития болезней сердца. Кроме того, этот овощ богат витамином С - его в одном кабачке около 17% от суточной нормы человека. Витамин B6, который также содержат кабачки, может регулировать уровень глюкозы в крови, а витамин А помогает регенерации кожи. Лютеин и зеаксантин, которые тоже содержатся в кабачках, полезны для зрения и препятствуют развитию катаракты. Также пользы кабачкам придает то, что в них мало калорий, но много антиоксидантов.

Выбирая кабачки, стоит обратить внимание на их вес и размер: овощ не должен быть слишком большим. Оптимальные параметры - 100-200 граммов и 12-20 сантиметров соответственно. Кожура должна быть гладкой и тонкой - толстая кожура является признаком переспелости. Однако и такие кабачки можно использовать в готовке: например, фаршировать. Также при выборе кабачков имейте в виду, что любые, даже поверхностные повреждения могут привести к порче овоща.

Хранить кабачки можно при комнатной температуре, но для более эффективного сохранения полезных качеств и свежести овоща его рекомендуется держать в холодильнике, в так называемой "Зоне свежести". Свежие молодые кабачки хранятся не дольше недели, но их также можно заморозить, нарезав кусочками по 1-1,5 сантиметра. Переспелые же кабачки, особенно выросшие на даче, могут храниться в темном месте на протяжении нескольких месяцев.

Из кабачков можно приготовить множество разнообразных блюд. Этот овощ можно варить, тушить, запекать, жарить и фаршировать, из кабачка даже делают варенье и, конечно, икру, его добавляют в салаты, оладьи и супы, из кабачка можно приготовить даже пасту. Gastronom.ru собрал лучшие рецепты с этим овощем, которые вдохновят вас на готовку - особенно сейчас, после того, как был собран урожай кабачков.

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